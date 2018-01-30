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بالفيديو.. حيوانان بردف الطائف يربكان حركة المرور

بالفيديو.. حيوانان بردف الطائف يربكان حركة المرور
عبدالعزيز القثامي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لحيوانان اتضح أنهما حصانًا وسيسي ، تسببا في إرباك الحركة المرورية وتعطيلها بالطريق المؤدي لمنتزه الردف في الطائف ، مساء اليوم الثلاثاء .

وفوجئ قائدوا المركبات على الطريق ، بوجود الحيوانان ، حيث سلك السيسي طريقًا مختلفًا عن الحصان ، مما تسبب في إيقاف الحركة المرورية ، بسبب هيجان الحصان وسرعته ، حيث كاد أن يتلف المركبات ويضر المارة على الطريق .

وطالب مشاهدوا المقطع ، بتكثيف الرقابة على مواقع تأجير الخيول في منتزه الردف ومراقبته ، لمنع استمرار المخالفات بتشويه جمال المنتزه بسبب وجودهم ، بسبب الروائح الكريهة المنبعثة منهم .

ورجحوا أن يكون الحيوانان قد هربا من أصحابهما في موقع تأجير الخيول المخالف بالمنتزه ، دون معرفة مصيرهما ، إلا ان معلومات أفادت بإيقافهما وتخليص المواطنين في المنطقة من الضرر الذي يتسببان فيه .

 

 


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