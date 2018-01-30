محاكمة ” الداعشي ” منفذ هجوم ستوكهولم بالسويد

ستوكهولم(صدى):

بدأت، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة منفذ حادثة الدهس الإرهابية الداعشي الأوزبكي، رحمت أكيلوف، في 7 إبريل 2017، بسوق بشارع دروتنينجاتان، وسط العاصمة السويدية ستوكهولم، والتي أسفرت عن 5 قتلى.

وقد اعترف رحمت أكيلوف في ستوكهولم بجريمته ومحاولة ارتكاب أخرى وإلحاق الضرر بالآخرين، حيث أبدى استعداده في مواقع دردشة على الإنترنت لتنفيذ هجمات إرهابية تحت راية تنظيم داعش الإرهابي.

كما صور ” خطاباً تحريضيا ” عن طريق الموبايل ساعات قبل تنفيذ هجوم ستوكهولم، بحسب الملف الذي قدمه المدعي العام والمؤلف من 9 آلاف صفحة يحتوي على كامل المعلومات والمستجدات حول الهجوم.