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تعاون سعودي أمريكي لتطوير مركز أشعة تشخيصية بالقرية الطبية

تعاون سعودي أمريكي لتطوير مركز أشعة تشخيصية بالقرية الطبية
نايف السالم(صدى):

وقعت شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية ، اتفاقية مع شركة تطوير الطبية ، اليوم الثلاثاء ، لإنشاء مركز حديث للتشخيص ضمن مشروع ” القرية الطبية ” بالقرب من الحي الدبلوماسي في الرياض .

وتستعد جنرال إلكتريك والقرية الطبية لتأسيس مركز للأشعة التشخيصية ، لتقديم كافة الخدمات المستدامة لمرافق القرية ، بهدف تحقيق أعلى مستويات التميز في العمليات السريرية ، كما يمتد الدعم إلى عموم منطقة الخليج من خلال باقة متكاملة من أحدث خدمات الأشعة عن بعد .

وحضر توقيع الاتفاقية حزام بن سلامة بن سعيدان الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الطبية ، وجليل جحا الرئيس والمدير التنفيذي لجنرال إلكتريك ، وبحضور الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة ومدير عام قطاع الصحة وعلوم الحياة الدكتور رفعت طاهر ، وكيران ميرفي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية .

وكان من المقرر افتتاح القرية الطبية عام 2020 ، ليضم المشروع 7 مبانٍ للمستشفيات التخصصية ، يشتمل على أكثر من 900 سرير ، بالإضافة إلى 33مركزًا طبيًا مستقلًا ، لتقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية في مختلف التخصصات .


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