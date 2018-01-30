الخارجية الأمريكية تطالب بتهدئة التوترات في أزمة الخليج

واشنطن(صدى):

طالب وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان، اليوم الثلاثاء، جميع أطراف النزاع للأزمة الخليجية بين المملكة والإمارات وقطر، إلى تهدئة التوترات بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، خلال لقاء مشترك بين وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين ونظيريهما القطريين ، إلى أنه من الضروري على أطراف النزاع في أزمة الخليج الحد من الحرب الكلامية وتهدئة التوتر.

وأضاف أنه ” من الضروري أن تعمل كل الأطراف على الحد من الحرب الكلامية، وأن تتحلى بضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد، والعمل من أجل التوصل إلى حل للخلاف ” .