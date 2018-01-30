طلال الغامدي(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نتائج مباريات وترتيب فرق دوري الأمير فيصل بن فهد للمحترفين.

وتصدر فريق الوحدة دوري الأمير فيصل بن فهد للمحترفين بـ 40 نقطة، وجاء في المرتبة الثانية من القائمة نادي الحزم بـ 33 نقطة.

وكان انضم إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز بالرياض، إلى الملاعب التي يسمح لها باستقبال العائلات في الدوري السعودي.

ويذكر أن الهيئة العامة للرياضة حددت 3 ملاعب فقط لاستضافة العائلات، هي الجوهرة المشعة بجدة ، وإستاد الملك فهد بالدولي بالرياض وإستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك بقرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الجولة 17.