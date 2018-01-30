إنتاج فيلم رسوم متحركة بتعاون سعودي ياباني

أماني الغامدي(صدى):

كشفت مصادر صحفية، أن شركة مانجا للإنتاج التلفزيوني بالتعاون مع ستوديو توي إنيميشن العالمية باليابان، والمختصة بإنتاج الرسوم المتحركة، تستعد لإنتاج فيلم رسوم متحركة ” إنمي ” مدته 90 دقيقة.

ومن المقرر أن يتولى المخرج الياباني كوبون شيزونو إخراج الفيلم فيما سيقوم الكاتب أتسوهيرو توميوكا بكتابة السيناريو، على أن تكون الفكرة والقصة والتصميم الأولي لشخصيات الفيلم قد تمت كتابتها في السعودية.

يذكر أن شركة مانجا للإنتاج هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك)، وتختص بصناعة المحتوى الإبداعي من خلال إنتاج الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو، وتستهدف مختلف شرائح المجتمع محلياً وعالمياً.