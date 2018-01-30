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بالفيديو.. انضمام مدير أمن بالجوف للشرعية اليمنية

بالفيديو.. انضمام مدير أمن بالجوف للشرعية اليمنية
فهمي محمد(صدى):

كشف العميد هادي دعقان مدير أمن مديرية برط العنان بمحافظة الجوف ، انضمامه لقوات الشرعية اليمنية ، ومعه عشرات من العناصر اليوم الثلاثاء ، تأكيدًا لمساندته الجيش الوطني في مهامه لتطهير باقي المناطق من عصابات الإرهاب الحوثية .

وأشار ” دعقان ” إلى أنه قد حان الوقت لتتظافر الجهود كلها لإنهاء التمرد وعودة الأمن والاستقرار لربوع الوطن ، قائلًا ” طيلة الفترة الماضية من الانقلاب لم نكن على قناعة بسياسات الحوثيين الهمجية ، وكان لتواجدهم دور في زعزعة قناعات البعض ممن غرر بهم ” .

وأوضح مدير الأمن إن كافة منتسبي الأمن والمواطنين قد ضاقوا من أعمال الحوثيين الإرهابية ، قائلًا ” لا يعيقهم من الوصول لقيادات الجيش الوطني سوى الميليشيات التي تهدد وتسلب وتقتل من ليس معها دون مبرر ” .

 

 


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