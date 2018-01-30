إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل تسلم الفائزين في فئتي الجمل ” 50 و100 ” جوائزهم

واس(صدى):

توجت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل اليوم الفائزين بالمراكز من ” 2 إلى 10 ” في فئتي الجمل ” 50 و100 لجميع الألوان بمسابقة جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل، وذلك في المسرح المفتوح بالقرية التراثية في الصياهد الجنوبية للدهناء.

وسلم معالي المشرف العام على مهرجان الملك عبد العزيز للإبل الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز المكلف الدكتور فهد بن عبد الله السماري الدروع والجوائز للفائزين بالمراكز من الثاني إلى العاشر، بحضور عضو مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس لجان التنظيم بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل فوزان بن حمد الماضي، ورئيس لجنة الملاك المشاركين مشعل بن عمش بن طوالة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل سلطان البقمي أن الفائزين بالمركز الأول في جميع الفئات سيستلمون جوائزهم في الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل.