الأرصاد تحذر من هطول أمطار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة

تركي السالم(صدى):

حذرت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة ، من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة ومثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان وعسير والباحة ، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة للأجزاء الساحلية منها .

وأشارت الهيئة إلى توقعات باستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة ، على نجران والأجزاء الغربية والجنوبية من منطقة الرياض ، بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .