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الأرصاد تحذر من هطول أمطار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة

الأرصاد تحذر من هطول أمطار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة
تركي السالم(صدى):

حذرت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة ، من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة ومثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان وعسير والباحة ، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة للأجزاء الساحلية منها .

وأشارت الهيئة إلى توقعات باستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة ، على نجران والأجزاء الغربية والجنوبية من منطقة الرياض ، بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 14137 ] نشر منذ 15 دقيقة

الله ينفع بها البلاد والعباد ويكثر المطر في كل مكان

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