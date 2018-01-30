بالفيديو.. مشاركين في مؤتمر سوتشي قاطعوا لافروف احتجاجًا على جرائم بلاده

موسكو(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مقاطعة بعض المشاركين في مؤتمر سوتشي حول الأزمة السورية أكثر من مرة، لوزير الخارجية سيرغي لافروف، ففي حين شكر بعضهم روسيا وأضحك وزير خارجيتها، اتهم البعض الآخر روسيا، الداعمة الأول للنظام السوري، علناً بقتل مدنيين خلال الضربات الجوية في سوريا.

ووقف بعض المشاركين، وقاطعوا وزير الخارجية الروسي بالصياح أثناء إدلائه بكلمته في المؤتمر، متهمين موسكو بقتل مدنيين سوريين، حيث حدثت المقاطعة أثناء بث وقائع المؤتمر على الهواء مباشرة في التلفزيون الروسي، حيث اقترب حارسا أمن من رجل في الحضور وأشارا له بالجلوس والتزام الصمت.

في حين وقف آخرون في المؤتمر المنعقد في سوتشي، في الوقت ذاته ورددوا صيحات معربين عن دعمهم لروسيا.

وطلب لافروف من الوفود السماح له بإنهاء كلمته، قائلاً: ستتاح لكم فرصة الكلام لاحقاً.