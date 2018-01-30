محتجون يشنون هجومًا على القنصلية الأمريكية بإلقاء الطماطم

القدس(صدى):

شن محتجون فلسطينيون هجومًا حادًا على ورشة عمل تسويق ، نظمتها القنصلية الأمريكية في الضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء ، للاعتراض على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه القدس .

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية ، فقد ألقى المحتجون الطماطم على سيارة تحمل لوحات معدنية خاصة بالقنصلية الأمريكية ، وركلوا أحد أبوابها ، كما نزعوا الغلاف البلاستيكي لأحد المرايا الجانبية ، وذلك أثناء مغادرة السيارة تحت حراسة الشرطة الفلسطينية للغرفة التجارية ببيت لحم .