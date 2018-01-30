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محتجون يشنون هجومًا على القنصلية الأمريكية بإلقاء الطماطم

محتجون يشنون هجومًا على القنصلية الأمريكية بإلقاء الطماطم
القدس(صدى):

شن محتجون فلسطينيون هجومًا حادًا على ورشة عمل تسويق ، نظمتها القنصلية الأمريكية في الضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء ، للاعتراض على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه القدس .

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية ، فقد ألقى المحتجون الطماطم على سيارة تحمل لوحات معدنية خاصة بالقنصلية الأمريكية ، وركلوا أحد أبوابها ، كما نزعوا الغلاف البلاستيكي لأحد المرايا الجانبية ، وذلك أثناء مغادرة السيارة تحت حراسة الشرطة الفلسطينية للغرفة التجارية ببيت لحم .

 


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