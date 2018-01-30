بالصور.. انطلاق فعاليات المنتدى الأول لأعمال التطوع بالرياض

علي القحطاني(صدى):

افتتح المنتدى الأول لأعمال التطوع بالرياض، فعاليته اليوم الثلاثاء ، تحت رعاية سمو وزير الداخلية، معالي مساعد وزير الداخلية لشئون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والمهتمين في مجال العمل التطوعي وأصحاب المبادرات التطوعية.

وقام ” القطحاني ” ، بتدشين نظام التطوع الإلكتروني الذي يتيح للمتطوعين إنهاء كافة متطلبات القبول والتسجيل إلكترونيًا، كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بين المديرية العامة للدفاع المدني وجمعية العمل التطوعي وكذلك مؤسسة وقف شباب خير أمة.

كما كرم سمو وزير الداخلية، العريف مشعل العنزي بمنحة مكافأة مالية سلمها نيابة عنه معالي مساعد وزير الداخلية لشئون العمليات

من جانبه قال ” القحطاني ” ، إن خادم الحرمين الشريفين نقل برؤيته الثاقبة العمل التطوعي في المملكة الى طابعه المؤسسي الممنهج .

وعلى هامش فعاليات اليوم الأول قال معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو: ” ياتي تنظيم المنتدى إيماناً بأهمية العمل التطوعي وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في إيلاء العمل التطوعي عناية كبيرة ” .