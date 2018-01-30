بالفيديو.. عمليات التجميل سبب تراجع شعبية مسابقات ” مزايين الماعز “

عادل الحربي(صدى):

تراجعت شعبية مسابقات “مزايين الماعز” بعد اكتشاف كبار المربين ومنظمي المسابقات لأساليب من الغشّ وعمليات التجميل المواشي .

وتمكن المربون أن يميزوا كثيرا من تلك الأساليب؛ لكن بعضها بقيت عصية على الاكتشاف؛ كتجميل الماعز باستخدام مادة “الفيلر”؛ لزيادة حجم رؤوسها ونفخ شفاهها، وإخفاء الانحناءات على ظهورها.

وأوضح أحد المربين الكويتيين أن معايير جمال الماعز وتحديد “مزايينها” تتعلق بصورة عامة بالضخامة، وكبر حجم الحيوان.