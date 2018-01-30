  • الثلاثاء 30

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عصابة تسرق عملات بيتكوين من منزل وتترك بقية ممتلكاته

عصابة تسرق عملات بيتكوين من منزل وتترك بقية ممتلكاته

عصابة تسرق عملات بيتكوين من منزل وتترك بقية ممتلكاته
لندن(صدى):

استهدفت عصابة مسلحة كمية كبيرة من العملات الرقمية المشفرة ، حيث نفذت جريمة هي الأولى من نوعها بسرقة هذه العملات وترك مادونها من أموال ومقتنيات وحسابات ثمينة ، لتمثل العملية الإجرامية الأكبر في تاريخ العملات الرقمية منذ بدء ظهورها .

ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية ، فقد تعرض وسيط مالي لعملية سطو أثناء عمله في مجال تداول العملات الرقمية وتحويلها بين المحافظ ، بعدما اقتحمت عصابة مسلحة مكونة من 4 رجال ملثمين ومسلحين منزله وأجبرته على تحويل ما لديه من عملات ” بيتكوين ” ، ثم غادرت على الفور دون أن تسرق ممتلكات الرجل الأخرى أو تصيبه بأذى .

 


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *