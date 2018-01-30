عصابة تسرق عملات بيتكوين من منزل وتترك بقية ممتلكاته

لندن(صدى):

استهدفت عصابة مسلحة كمية كبيرة من العملات الرقمية المشفرة ، حيث نفذت جريمة هي الأولى من نوعها بسرقة هذه العملات وترك مادونها من أموال ومقتنيات وحسابات ثمينة ، لتمثل العملية الإجرامية الأكبر في تاريخ العملات الرقمية منذ بدء ظهورها .

ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية ، فقد تعرض وسيط مالي لعملية سطو أثناء عمله في مجال تداول العملات الرقمية وتحويلها بين المحافظ ، بعدما اقتحمت عصابة مسلحة مكونة من 4 رجال ملثمين ومسلحين منزله وأجبرته على تحويل ما لديه من عملات ” بيتكوين ” ، ثم غادرت على الفور دون أن تسرق ممتلكات الرجل الأخرى أو تصيبه بأذى .