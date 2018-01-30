” أتش أند أم ” تقدم اعتذار عن انتاج جوارب عليها لفظ الجلالة

نورة الشهري (صدى):

أصدرت شركة ” أتش أند أم ” السويدية، اعتذارًا رسميًا عن انتاجها لخط جوارب جديد مكتوب عليها لفظ الجلالة ” الله ” باللغة العربية.

وأوضحت الشركة في اعتذارها، أن ما حدث كان من قبيل الصدفة، وأعلنت عن إلغاء خط الجوارب بعد العديد من الشكاوي التي تلقتها الإدارة من المتسوقين.

وكانت الشركة وفقا لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية تعرضت لانتقادات الفترة الماضية والمقاطعات من بعض البلاد بسبب عرضها لسترة مكتوب عليها ” أجمل قرد في الغابة ” على طفل ذي بشرة سمراء.