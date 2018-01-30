ديانا حداد في إطلالة شتوية دافئة بـ ” الكابتشو “

الثلاثاء 30
يناير
و الله ما عرفتها من كثرة عمليات التجميل ربنا يهديكي اصلا انتي كنتي جميلة ليش العمليات
عجـــــــــــــوزِن مِتــــــــــــــــــــــصابيـــه .🙄👵🤩😹.
موضه عند البعض
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نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2736 ] نشر منذ 31 دقيقة
و الله ما عرفتها من كثرة عمليات التجميل ربنا يهديكي اصلا انتي كنتي جميلة ليش العمليات
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 15 دقيقة
عجـــــــــــــوزِن مِتــــــــــــــــــــــصابيـــه .🙄👵🤩😹.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14137 ] نشر منذ 15 دقيقة
موضه عند البعض