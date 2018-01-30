بالفيديو.. العين الإماراتي يتأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

تأهل العين الإماراتي إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بعد تغلبه على المالكية البحريني بثنائية نظيفة، في الدور التمهيدي، بالمباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد.

وانتهي الشوط الأول بدون أهداف، حيث لاحت بعض الفرص القليلة للفريقين، لكنهما فشلا في ترجمتها إلى أهداف.

وأحرز ماركوس يبرج التسجيل للعين في الدقيقة 52 من عمر اللقاء، وعزز كايو لوكاس تقدم الفريق الإماراتي بهدف ثان في الدقيقة 61.

الفوز أهل ا العين الإماراتي للعب بدور المجموعات ضم المجموعة الرابعة، التي تضم كل من: الريان القطري، الاستقلال الإيراني، والهلال السعودي.

فيديو : هدف العين الاماراتي الاول على المالكية البحريني .. العين 1 – 0 المالكية #الدور_التمهيدي لـ #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/4Z3iqWv4DA — قناة الكأس (@alkasschannel) ٣٠ يناير، ٢٠١٨