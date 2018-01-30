انطلاق مهرجان خليص الزراعي السياحي نهاية الشهر الجاري

نايف السالم(صدى):

عقدت محافظة خليص اليوم الثلاثاء، ورشة عمل خاصة بالمهرجان الزارعي السياحي الذي سينطلق بمشيئة الله تعالى يوم 29 / 5 / 1439 ه برئاسة محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي.

وشارك الحضور رئيس المهرجان المهندس أنس البلادي، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز العتيبي، ومشاركة رؤساء المراكز الإدارية التسعة بالمحافظة ولجان التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية ومراكز الأحياء وفرع وزارة البيئة والزارعة بمنطقة مكة المكرمة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالخطة المقترحة والمجدولة لمشاركة المراكز واللجان في المهرجان والفعاليات والأنشطة المصاحبة له .