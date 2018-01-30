” المعارضة القطرية ” : عمالة نظام الحمدين تستبيح كرامة وثروات القطريين

طلال الضوي(صدى):

قالت المعارضة القطرية، أن عمالة النظام القطري وصلت إلى مستويات لم تجعل فقط الأمن القومي للدوحة مخترقا من دول ومنظمات وفصائل لا تعد ولا تحصى، بل باتت كرامة كل مواطن قطري شريف مهددة بسبب هذه العمالة وفتح المجال لكل من يريد استباحة ثروات وأمن قطر.

وأضافت المعارضة القطرية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” وبالرغم من ذلك لكننا على يقين تام أن كرامة شعبنا لن تسمح لهذا النظام الخائن و العميل أن يسلم قطر الحبيبة إلى محاور الشر والإرهاب والتطرف وأن يلعب على التناقضات الإقليمية والدولية ويدخل دولتنا في مؤامرات ومساومات تجعل مصيرها في خطر محدق ” .