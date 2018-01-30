وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر يناهز الـ113 عاما
فارق أكبر معمر في العالم الحياة يوم أمس الإثنين، بعد شهر من احتفاله بعيد ميلاده الـ113، في منزله بقرية بينفينيدا في بطليوس الواقعة جنوب غربي إسبانيا.
ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية، فقد توفي المعمر الأكبر في العالم نونيز أوليفيرا في حدود الساعة العاشرة والنصف من يوم الإثنين، ومن المقرر دفنه في قريته المحلية اليوم الثلاثاء.
الروقي[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 1 ساعة
اكبر معمر كان سعودي مات قبل كم يوم وعمره 143سنه ومن قبل ايام عبدالعزيز وهو حي وشهد حكام عسير اللي قبل عبدالعزيز وحين حكم عبدالعزيز كان عمر هالرجال 37 مدري 36 الوكاد بالثلاثينات …ِِِ…..