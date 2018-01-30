وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر يناهز الـ113 عاما

لندن(صدى):

فارق أكبر معمر في العالم الحياة يوم أمس الإثنين، بعد شهر من احتفاله بعيد ميلاده الـ113، في منزله بقرية بينفينيدا في بطليوس الواقعة جنوب غربي إسبانيا.

ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية، فقد توفي المعمر الأكبر في العالم نونيز أوليفيرا في حدود الساعة العاشرة والنصف من يوم الإثنين، ومن المقرر دفنه في قريته المحلية اليوم الثلاثاء.