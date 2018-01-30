” المراعي ” تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت شركة المراعي للألبان، عن توفر وظائف شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير الجاري.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– طبيب بيطري أول (حائل): الدرجة الجامعية في تخصص الطب البيطري.

– مدير خدمات تجارة الأقسام- المبيعات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال).

– مبرمج (للسعوديين فقط/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، تطبيقات الحاسوب).

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــــا .