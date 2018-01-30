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نسما القابضة تعلن 11 وظيفة شاغرة في الرياض وحائل

نسما القابضة تعلن 11 وظيفة شاغرة في الرياض وحائل
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية “ نسما القابضة ” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (11) وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها “ نسما للطيران– نسما للاتصالات والتقنية – نما للشحن ” في كل من الرياض، وحائل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني مساعد صيانة طائرات (عدد 8 وظائف/ حائل).

– منسق إداري (الرياض).

– مهندس مبيعات (الرياض).

– مشرف الموارد البشرية (الرياض)

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ 29 كانون الثاني/يناير 2018م، والتقيم مستمر حتى تاريخ 30 آذار/مارس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) .


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