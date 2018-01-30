” الجطيلي ” يتوقع 7 مليارات ريال إنفاقاً على الأمن السبراني في 2020

علي القحطاني (صدى):

كشف نائب الرئيس للأمن السبراني في شركة STC حلول، فهد الجطيلي، عن حجم النمو المتوقع لإنترنت الأشياء في المملكة كبير، حيث سيرتفع عدد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء إلى 150 مليون جهاز إضافة إلى ارتفاع عدد الهواتف الذكية المتصلة بإنترنت الأشياء إلى 50 مليون هاتف.

وأضاف ” الجطيلي ” ، أن حجم النمو في إنترنت الأشياء عالمياً كبير جداً وسريع جداً، وأن النمو في الأمن السبراني لا يوازيه في الحجم والسرعة.

وذكر نائب الرئيس للأمن السبراني في شركة STC حلول، أن التقديرات العالمية تشير إلى وجود 50 مليارجهاز مرتبط بإنترنت الأشياء حول العالم وذلك في العام 2030 في مختلف القطاعات وهو أضعاف عدد البشر.

وقدر ” الجطيلي ” ، الإنفاق المتوقع على الأمن السبراني في المملكة بحلول العام 2020 بنحو سبعة مليارات ريال، لافتاً إلى أن 20% من حجم الإنفاق على الأمن السبراني في المملكة سيخصص لأمن خدمات إنترنت الأشياء.

جاء ذلك على هامش مشاركته في جلسة نقاش عن ” الأمن السبراني في الــ IOT ” في “المؤتمر والمعرض الدولي الأول لإنترنت الأشياء ” الذي أقيم في مركز المعارض الدولية في الرياض.