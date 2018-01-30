أمانة الرياض تُنجز مليون و 200 ألف طلب إلكتروني في 2017

حمود العنزي (صدى):

أنجزت أمانة منطقة الرياض خلال عام 2017 عبر بوابتها الإلكترونية 1.277.963 طلب إلكتروني شملت مختلف الخدمات البلدية، وباشرت خلال الفترة ذاتها ما يزيد عن 200 ألف طلب على الرخص المهنية والإنشائية، بواقع 160.058 طلب على الرخص المهنية، و48.805 على الرخص الإنشائية متوزعة على نطاق 15 بلدية فرعية في مدينة الرياض.

وأطلقت الأمانة منصات متعددة لاستقبال طلبات المستفيدين من الخدمات البلدية (أفراد – قطاع أعمال – قطاع حكومي)، وذلك عبر بوابتها الإلكترونية، وتطبيقاتها على الهواتف الذكيّة، وعن طريق مراكز خدمة الضيف.

كما أوقفت الأمانة، استقبال الطلبات الورقية تزامنًا مع تطبيق خطة التحول البلدي المنبثة عن رؤية المملكة 2030 والهادفة إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق مستوى الأداء الحكومي الفعال لخدمة المستفيدين.