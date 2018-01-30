بالفيديو.. فأر يستحم بالماء والصابون

متابعات(صدى):

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لفأر وقف داخل البانيو يتحمم ويدعك جسده بيده بالماء والصابون كما يفعل البشر، ليجذب الفيديو انتباه الملايين حول العالم.

المشهد الغريب وقع في إقليم أنكاش في بيرو، وأوضح مصوره، خوسيه كوريا، أنه كان يستعد للاستحمام حين استوقفه هذا المشهد ولم يصدق عيناه، ” كان كالبشر بالضبط، لم أرى في حياتي شئ مثل هذا “.

وأوضح استخدام الفأر للصابونة بدعكها بين يديه ثم تنظيف جسمه وتحت إبطيه، واستمر الأمر لمدة تقارب 30 ثانية قبل أن يهرب.

وتفاعل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع الأصلي، حيث تخطى حاجز 37 مليون مشاهدة في يومين فقط.