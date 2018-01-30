بالصور.. تدشين شعار دراجي الريان احتفالًا بمرور عام على تأسيسه

الرياض(صدى):

دشنت مجموعة دراجي الريان التطوعية شعارها الجديد ” rayancyclist ” ، احتفالًا بمرور عام على تأسيسه ، وذلك يوم أمس الإثنين .

وحضر الاحتفال رموز من هواة رياضة ركوب الدراجات الهوائية ، من بينهم الرحالة عمر العمير والرحالة ماجد الراضي ، بالإضافة إلى الكابتن أحمد آل صوفان ، والكابتن فارس العصيمي ، وجمع غفير من هواة هذه الرياضة .

وافتتح الحفل بمسيرة تعريفية موجزة بمسار المجموعة في حي الريان ، والتي كانت بمسافة 12 كم ، ثم تم تدشين الشعار بحضور الجميع .

وتعد مجموعة دراجي الريان هي مجموعة تطوعية ، كانت بداية تأسيسها بـ4 أشخاص وهم الكابتن ياسر العايد ، والكابتن عبدالله السليم ، والكابتن عبدالرحمن الغامدي ، والكابتن ابرهيم المطيري ، هدفت إلى نشر ثقافة ركوب الدراجات في الحي ، لتفادي الأمراض الشائعة في المجتمع مثل السمنة والسكري وأمراض القلب .

ووصل عدد الفريق اليوم إلى أكثر من 100 دراج ، حيث تستمر تمارينهم طوال العام ، كل اثنين وأربعاء ، بعد صلاة العشاء مباشرةً ، وترحب المجموعة بمشاركة جميع الأعمار .