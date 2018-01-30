وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وظائف هندسية إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى أن الوظائف المتاحة تحت اسم: أخصائي أول متابعة، مهندس أنظمة معلومات ثالث، ومهندس نظم معلومات أول.

وقال إدارة المستشفى إن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف اضغط هنــــــــــــــــا، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 فبراير 2018م.