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ريال مدريد يحقق سجلًا مثاليًا أمام ليفانتي

ريال مدريد يحقق سجلًا مثاليًا أمام ليفانتي
نواف السالم(صدى):

يستعد نادي ليفانتي لاستقبال نظيره ريال مدريد يوم السبت المقبل ، بعدما خسر أمامه آخر 4 مواجهات على ملعب سيوداد دي فالنسيا .

وكان الريال قد حقق فوزًا على ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فقط ، في آخر زيارة للملعب عام 2016 الماضي ، ليحقق بذلك الفوز الرابع على التوالي في الليغا ، بعدما فاز على أرض ليفانتي في دوري الدرجة الأولى على ” الميرنغي ” في موسم 2011-2012 الماضي ، بتحقيق هدف نظيف مقابل لاشئ .

ونجح ليفانتي مسبقًا في تحقيق التعادل على ملعب سانتياغو برنابيو خلال اللقاء الأول بهدف واحد لكل فريق ، لتبلغ الحصيلة التهديفية للملكي على ملعب سيوداد دي فالنسيا 23 هدفاً مقابل ستة أهداف لأصحاب الأرض .


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