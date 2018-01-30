بالفيديو.. مواطن يطعن والدة طليقته لأخذ طفليه بالقوة بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قام مواطن بطعن والدة طليقته ووالدها بأحد أحياء الطائف، إثر مشاجرة نشبت بينهم بعد قدومه من مكة وإصراره على أخذ طفليه من طليقته ومخالفة صك المحكمة القاضي بحضانة الطفلين لوالدتهما.

وقالت المواطنة المعتدى عليها، عيدة خلوفة مذكور 44 عامًا، إن ابنتها الكبرى دعتها للحضور لديها في منزل والدها المطلقة منه منذُ 14 عامًا، مشيرة إلى أنها بالفعل قد توجهت نحو منزل طليقها.

وأضافت أنها عند وصولها للمنزل بأحد أحياء الطائف شاهدت طليق ابنتها وكان معه طفلاه 4 سنوات وسنتان، وبسؤاله أفاد بأنه يريد الذهاب بهما للمستشفى باعتبار أنهما كانا يعانيان من ارتفاع في درجة الحرارة.

وتابعت: أنها وابنها وطليقها حاولوا إفهامه بترك الطفلين كونهما معتلين صحيا ولكنه كان مُصراً، ما أدى ذلك لدخولهما في نقاشٍ حاد، ومن ثم اشتباك بالأيدي مع ابنها، مبينة أن الجاني أخرج ” سكينًا ” كانت بحوزته محاولًا طعن ابنها، فتدخلت، وهو ما تسبّب في إصابتها بطعنة في يدها وإصابة أحد أبنائها.