مراسل حربي: الحوثيين لم يستهدفوا القوات القطرية طوال تواجدها في الحد الجنوبي

فهمي محمد(صدى):

أكد الإعلامي محمد العرب، مراسل قناة العربية، خلال الندوه التي عقدها إعلاميو الرياض، مساء أمس الاثنين بالرياض، عن بعض المؤامرات القطرية في اليمن وتحالفها مع المتمردين الحوثيين.

وكشف ” العرب ” ، أنه طوال تواجد القوات القطرية على الحد الجنوبي لم يستهدف المتمردين الحوثيين مواقعهم ولو حتى بطلقة مسدس.

يذكر أن المراسل محمد العرب مارس دور المراسل الحربي خلال مرافقتة الجيش اليمني أثناء مواجهاته مع المتمردين الحوثيين على مدى أكثر من عشرة أشهر.