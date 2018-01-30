تحويلات الأجانب بالمملكة تنخفض إلى أدنى مستوياتها في 2017
انخفضت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين بالمملكة إلى حوالي 141.7 مليار ريال في نهاية عام 2017 الماضي، بمقدار 10.24 مليار ريال بنسبة بلغت 7% ، وذلك بالمقارنة مع التحويلات الأجنبية لعام2016 التي بلغت 151.9 مليار ريال .
وسجلت تحويلات الأجانب بهذا الانخفاض أدنى مستوى لها منذ 2012 ، عندما بلغت وقتها 125.25 مليار ريال .
ويوضح الجدول التالي تطور التحويلات التي أجراها الأجانب المقيمين في المملكة منذ 2010، وفقًا للبيانات التي طرحتها مؤسسة النقد العربي ” ساما ” .
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