تحويلات الأجانب بالمملكة تنخفض إلى أدنى مستوياتها في 2017

علي القحطاني(صدى):

انخفضت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين بالمملكة إلى حوالي 141.7 مليار ريال في نهاية عام 2017 الماضي، بمقدار 10.24 مليار ريال بنسبة بلغت 7% ، وذلك بالمقارنة مع التحويلات الأجنبية لعام2016 التي بلغت 151.9 مليار ريال .

وسجلت تحويلات الأجانب بهذا الانخفاض أدنى مستوى لها منذ 2012 ، عندما بلغت وقتها 125.25 مليار ريال .

ويوضح الجدول التالي تطور التحويلات التي أجراها الأجانب المقيمين في المملكة منذ 2010، وفقًا للبيانات التي طرحتها مؤسسة النقد العربي ” ساما ” .