عقب انتاجها بشهرين تاجر يعرض سيارة رولزرويس فانتوم للبيع

متابعات(صدى):

لم يمر سوى شهرين فقط على انتاج رولزرويس فانتوم الجديدة, وكما تتوقعون فغالبية هذه النسخ التي ستنتج من السيارة محجوزة بالفعل. ويمكن لمن لا يرغبون في الانتظار البدء في تجهيز نفسهم للحصول على واحدة معروضة في James Edition.

وحملت السيارة طلاء أسود كثيف مع جلد بلمسات برتقالية داخلية وعرضت هذه السيارة للبيع من قبل تاجر في ألمانيا هو Hollmann International في بريمن وهي المدينة التي تبني فيها مرسيدس سيارات SL وSLC وC-Class وE-Class وGLC في أكبر مصانعها.

ومثل كل نسخ فانتوم الجديدة فالسيارة تحمل محرك 6.75 لتر V12 بشاحنين توربينيين بقوة 563 حصان وترسل القوة والعزم للعجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات . وهذه السيارة أطول من كاديلاك سكاليد ESV, والسيارة المعروضة للبيع لم تقطع سوى 31 ميل فقط .