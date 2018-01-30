نصيحة بسيطة للتخلص من رائحة سلة المهملات

متابعات(صدى):

تنتشر في منزلك أحياناً رائحة كريهة مصدرها سلة المهملات في مطبخك. فإذا كان الوقت متأخراً ولم تتمكني من إخراجها من المنزل، ننصحك بأن تعتمدي حيلة سهلة تخلصك من الرائحة.

ولهذه الغاية بللي قطعة من القطن بالقليل من غسول الفم وضعيها في السلة وستلاحظين اختفاء الرائحة بعد دقائق.

كذلك يمكنك اللجوء إلى هذا الغسول لتلميع المرحاض. وفي هذه الحالة إنقعيه بالقليل من هذا الغسول لمدة 30 دقيقة قبل أن تفركيه بالفرشاة وتشطفيه بالماء.

ولا تنسي استخدامه أيضاً لتنظيف زجاج المنزل الشفاف. ضعي القليل منه على قطعة قماش رطبة وامسحي الزجاج (أو المرآة) بواسطتها. وبعد ذلك جففيه بقطعة قماش أخرى قطنية جافة.