بالفيديو.. لجين عمران تكشف عن عمرها الحقيقي

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الإعلامية لٌجين عمران عن عمرها الحقيقي خلال حلولها ضيفة باحد البرامج .

وقالت لٌجين خلال البرنامج ” رقم 7 هو رقم حظي ، وأنا ابدا ما أخفي عمري ، ففي شهر 10 راح أتم 40 سنه الحمد لله ” .

وتحدثت لٌجين عن شائعات وصول ثروتها لـ 7 مليون دولار ، قائلة ” كان في مذيع من أمريكا ، قال لي الناس راح يعرفون مهرجان الشيخ منصور من خلالك ، وسألني كم عدد متابعينك ، فاخبرته ” 7 مليون ” فكانت ردت فعله ” واو 7 مليون ” حسسني أنا نفسي أنهم 7 مليون دولار ” .

وتابعت لٌجين ” لم يزعجني الخبر ولكن ما أزعجني ان مجلات كبيرة ومعروفة بجديتها تناقلت هذا الخبر المغلوط وأنني كنت أتحدث عن ثروتي وليس متابعيني ” .