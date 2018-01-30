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بالفيديو.. لجين عمران تكشف عن عمرها الحقيقي

بالفيديو.. لجين عمران تكشف عن عمرها الحقيقي
أماني الغامدي(صدى):

كشفت الإعلامية لٌجين عمران عن عمرها الحقيقي خلال حلولها ضيفة باحد البرامج .

وقالت لٌجين خلال البرنامج ” رقم 7 هو رقم حظي ، وأنا ابدا ما أخفي عمري ، ففي شهر 10 راح أتم 40 سنه الحمد لله ” .

وتحدثت لٌجين عن شائعات وصول ثروتها لـ 7 مليون دولار ، قائلة ” كان في مذيع من أمريكا ، قال لي الناس راح يعرفون مهرجان الشيخ منصور من خلالك ، وسألني كم عدد متابعينك ، فاخبرته ” 7 مليون ” فكانت ردت فعله ” واو 7 مليون ” حسسني أنا نفسي أنهم 7 مليون دولار ” .

وتابعت لٌجين ” لم يزعجني الخبر ولكن ما أزعجني ان مجلات كبيرة ومعروفة بجديتها تناقلت هذا الخبر المغلوط وأنني كنت أتحدث عن ثروتي وليس متابعيني ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2733 ] نشر منذ 4 دقائق

ربي يحفظك و يحميكي و يزيد متابعينك ل عشرة مليون

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