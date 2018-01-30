مصر تعلن عدم إجراء الاقتراع الرئاسي في 5 دول عربية وأفريقية

القاهرة(صدى):

أفاد دبلوماسي مصري بارز، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تجري الاقتراع الرئاسي المقرر في مارس المقبل، للمصريين بالخارج، في 5 دول عربية وإفريقية، لأسباب تتعلق باضطراب الأوضاع الأمنية والسياسية فيها.

جاء ذلك في خلال حوار صحفي أجراها السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، بشأن الإجراءات التي تقوم بها بلاده استعدادا لتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح ” لوزا ” ، أن بلاده لن تُجري الاقتراع في الرئاسيات المقبلة للمصريين المقيمين في دول ليبيا وسوريا واليمن والصومال وإفريقيا الوسطى، لأسباب تتعلق بعدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية بتلك البلدان.

وأشار، إلى أن مصر لديها 139 سفارة وقنصلية في 129 دولة بالعالم، وأن هناك تنسيقا وتواصلا مستمرا بين وزارة الخارجية المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات، لتنظيم عملية الاقتراع خارج مصر وفق معايير النزاهة والحياد.

وتشهد سوريا وليبيا واليمن أوضاعا أمنية وسياسية مضطربة منذ عام 2011، كما تشهد الصومال وإفريقيا الوسطى صراعات مسلحة ونزاعات طائفية.