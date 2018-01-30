عودة الهدوء إلى أحياء عدن باليمن

فهمي محمد(صدى):

أفادت مصادر، اليوم الثلاثاء، عودة الهدوء إلى أحياء عدن كاملة عقب تدخل قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن واتفاق أطراف الصراع على وقف إطلاق النار.

من جانبها أكدت وزارة الداخلية اليمنية، التزامها بالتعامل إيجابيا مع بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن، بخصوص تهدئة الأوضاع في العاصمة المؤقتة للبلاد، مدينة عدن.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنها أصدرت تعميما فوريا وعاجلا للوحدات العسكرية من القوات المسلحة والأمن بوقف إطلاق النار.

وذكرت في ذات الوقت، أن إطلاق النار من قبل، كان للدفاع عن النفس وحماية المؤسسات الحكومية والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وجددت سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فوراً وإنهاء جميع المظاهر المسلحة في المدينة.

وقد حلقت طائرات التحالف على ارتفاع منخفض في سماء عدن لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب جميع القوات من أحياء المدينة وشوارعها وعودتها إلى ثكناتها.