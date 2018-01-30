لكزس LC ودودج فايبر تظهران بمحرك بمنتصف الجسد في تصميم تخيّلي

متابعات(صدى):

صحيح أن السيارات تتغير من جيل لآخر، ولكن نقل تواجد المحرك من الأمام إلى منتصف الجسد هو أمر نادر حدوثه.

شيفروليه تنوي طرح كورفيت القادمة بمحرك بمنتصف الجسد، ما عزّز التكهنات بكون أن هنالك سيارات رياضية رائدة أخرى سيتم تطبيق الفكرة نفسها فيها.

مؤخراً، نشرنا صورة افتراضية لشكل نيسان GT-R إذا ما تحوّلت إلى سيارة بمحرك بمنتصف الجسد، والآن نأتيكم بالشيء نفسه ولكن هذه المرة برفقة لكزس LC ودودج فايبر.

مبدئياً، لا توجد أي تقارير تشير إلى أن لكزس ودودج ونيسان ينوون نقل المحرك إلى منتصف الجسد، إلا أن الفكرة تظل مثيرة مثيرة للاهتمام.

لكزس تدرس إطلاق خلفية لـ LFA، ودودج أوقفت إنتاج فايبر تماماً، كما أن نيسان GT-R مبيعاتها تراجعت مؤخراً، والحال نفسه يتكرر بأنحاء قطاع السيارات الرياضية الرائدة، لذلك فتغيير الوصفة مع محرك بمنتصف الجسد ربما يكون هو الحل لهكذا أزمة.