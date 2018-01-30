التشكيل النهائي للنصر في مواجهة التعاون

ماجد محمد(صدى):

انتهت إدارة نادي النصر من تحديد التشكيل النهائي للفريق الذي يواجه نظيره التعاون مساء اليوم الثلاثاء ، ضمن لقاءات الجولة الـ19 من دوري المحترفين ، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة .

ويشارك من العالمي في القائمة الأساسية اللاعب حسين شيعان وبرونو أوفيني وسعد سهيل ، وعمر هوساوي وعبدالرحمن العبيد وابراهيم غالب ، بالإضافة إلى عبدالعزيز الجبرين ومحمد فوزير أحمد الفريدي وليوناردو ومحمد السهلاوي .

فيما ينضم إلى المباراة من قائمة الاحتياط كل من عبدالله مادو ووليد عبدالله وأحمد عكاش ، بالإضافة إلى سامي النجعي وعوض خميس ومحمد الشهراني وحسن الراهب .