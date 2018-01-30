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بالفيديو.. فتاة تكتشف علاقة محرمة بين والدتها وخطيبها قبل زفافها بأيام

بالفيديو.. فتاة تكتشف علاقة محرمة بين والدتها وخطيبها قبل زفافها بأيام
بيروت(صدى):

روت فتاة لبنانية خلال حلولها ضيفة بأحد البرامج ، طريقة اكتشافها خيانة والدتها لها مع خطيبها الذي كانت ستٌزف إليه بعد 7 أيام من اكتشافها للعلاقة المحرمة .

وقالت الفتاة خلال البرنامج ” انا شوفت أمي وخطيبي بعيوني اتنيناتهم مع بعضهم بيخنوني قبل 7 أيام من حفل عرسنا في البيت ياللي راح اتزوج فيه ” .

وتابعت الفتاة يوم الواقعة ، قال لي خطيبي لا تيجي البيت ، وأنا كنت بجهز لبيتي وعرسي وفستاني كان في شقتنا ، فتساءلت ليش ما عايزني أجي على البيت ، فروحت وما سمعت كلامه ، وطلعت وفتحت ودخلت البيت ودخلت أوضة النوم وشوفتهم مع بعضهم .

وأستطردت قائلة ، فستاني كان معلق اللي كنت انا بدي ألبسه في العرس بالغرفة ياللي هم فيها وما ذكرها بشئ ” .

🤔🤔

A post shared by بيفور سكوب Ⓜ (@be4andafter_scop) on

 


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