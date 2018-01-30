هيئة المدينة المنورة تُشارك بملتقى الأمن الفكري ” مدرك “

نايف السالم(صدى):

شاركت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة بفرع الهيئة بالمدينة المنورة بفعاليات ملتقى الأمن الفكري ” مدرك ” الذي يُنظمه لواء الملك فيصل للحرس الوطني بمنطقة المدينة المنورة.

واشتملت مشاركة الهيئة من خلال جناحها بالملتقى على العديد من الكتيبات والمواد التوعوية والإرشادية التي تتناول جهود الهيئة وأعمالها، كما تهدف مشاركة الهيئة لتعزيز الانتماء لدى المجتمع، وحماية الشباب من المهددات الفكرية والسلوكية.

يُذكر أن ملتقى الأمن الفكري “مدرك” تستمر فعالياته وأنشطته خلال الفترة من 11-22 جمادى الأولى الحالي، وتشارك به مختلف الجهات الحكومية والأهلية التي تسعى من خلال أنشطتها وفعاليتها بالملتقى لتعزيز الأمن الفكري وحصانة المجتمع من أي فكر أو معتقد منحرف أو متطرف.