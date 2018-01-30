بالصور.. رئيس ديوان المظالم يدشن مركزاً لأمن المعلومات بالديوان

نايف السالم(صدى):

دشن معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مركز درع لأمن المعلومات بالديوان، الذي يعد أحد المراكز المهمة للقيام بتطوير أعمال الحلول الأمنية المبتكرة، والارتقاء بمستوى أمن المعلومات في ديوان المظالم ، إلى جانب تطبيق المعايير العالمية في مجال أمن وحماية المعلومات.

ويأتي تدشين مركز درع لأمن المعلومات ضماناً لتوفير المستوى الأمني لتقنية المعلومات وتقديم الحلول الأمنية وذلك بما يفي بسلامة وتقدم التحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم بما يواكب الإطار الشمولي لرؤية المملكة 2030 ، وكإحدى الأهداف الاستراتيجية لديوان المظالم 2020 نحو توفير بنية تحتية مساندة وملائمة للتحول الإلكتروني لأعمال الديوان.

و يهدف المركز إلى إدارة المخاطر وتعزيز الأمن الإلكتروني، من خلال مساهمته في تلبية المتطلبات المهمة لتطبيق أسس ومعايير الأمن الإلكتروني بما يتناسب مع احتياجات الديوان، إلى جانب إيجاد الحلول المبتكرة والتقنيات الجديدة ، وحل المشكلات المتعلقة بأمن المعلومات، مع المحافظة على أعلى مستوى من استمرارية الخدمات والأنظمة بما يحقق أهداف ديوان المظالم.

ويسعى المركز من ضمن أهدافه إلى التميز في تقديم الخدمات من خلال زيادة مستوى الوعي الأمني للمستفيدين داخل الديوان، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الإلكتروني في الخدمات الإلكترونية الموجهة للمستفيدين، وتحديت وتوحيد استخدام البنية الأمنية لتقنية المعلومات.

كما سيعمل ” درع ” على تطبيق المعايير الدولية تحقيقاً للاستراتيجيات الرائدة بمجال تقنية أمن المعلومات، وتحسين وتطوير جودة إدارة الخدمات التقنية بالديوان، والوصول إلى إدارة الموارد التقنية بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تقديم رسائل التوعية الأمنية بمتطلبات الأمن الإلكتروني لمنسوبي ديوان المظالم.