بالفيديو.. رقص مثير لشمس العراقية بالبدلة الشرقي
نشرت المودل العراقية شمس ، مقطع فيديو جديد لها وهي ترقص بالبدلة الشرقي .
وظهرت شمس وهي ترتدي بدلة ذهبي وترقص على انغام الدي جي ، ما اثار سخرية المتابعين الذين وصفوها بالمقلده ، لتقليدها الإعلامية حليمة بولند في مكياجها وحركات دلعها .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26297 ] نشر منذ 1 ساعة
آه يراااااااسي🤕😍😍😍
alfahd42[ عدد التعليقات: 14127 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يقلع المقلد والمقلد له
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2024 ] نشر منذ 33 دقيقة
هناك شمسان شمس عراقيه وشمس كويتيه اناافضل شمس الكويتيه على شمس العراقيه من جميع النواحي
صداوي[ عدد التعليقات: 1601 ] نشر منذ 22 دقيقة
الأفضل تطلب رضا الله والجنه
alfahd42[ عدد التعليقات: 14127 ] نشر منذ 18 دقيقة
وانا افضل شمس العصير والضحى وقت الربيع