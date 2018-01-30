بالفيديو.. رقص مثير لشمس العراقية بالبدلة الشرقي

أماني الغامدي(صدى):

نشرت المودل العراقية شمس ، مقطع فيديو جديد لها وهي ترقص بالبدلة الشرقي .

وظهرت شمس وهي ترتدي بدلة ذهبي وترقص على انغام الدي جي ، ما اثار سخرية المتابعين الذين وصفوها بالمقلده ، لتقليدها الإعلامية حليمة بولند في مكياجها وحركات دلعها .