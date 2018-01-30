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بالفيديو.. رقص مثير لشمس العراقية بالبدلة الشرقي

بالفيديو.. رقص مثير لشمس العراقية بالبدلة الشرقي
أماني الغامدي(صدى):

نشرت المودل العراقية شمس ، مقطع فيديو جديد لها وهي ترقص بالبدلة الشرقي .

وظهرت شمس وهي ترتدي بدلة ذهبي وترقص على انغام الدي جي ، ما اثار سخرية المتابعين الذين وصفوها بالمقلده ، لتقليدها الإعلامية حليمة بولند في مكياجها وحركات دلعها .

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14127 ] نشر منذ 36 دقيقة

الله يقلع المقلد والمقلد له

[ عدد التعليقات: 2024 ] نشر منذ 33 دقيقة

هناك شمسان شمس عراقيه وشمس كويتيه اناافضل شمس الكويتيه على شمس العراقيه من جميع النواحي

[ عدد التعليقات: 1601 ] نشر منذ 22 دقيقة

الأفضل تطلب رضا الله والجنه

[ عدد التعليقات: 14127 ] نشر منذ 18 دقيقة

وانا افضل شمس العصير والضحى وقت الربيع

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