نجل الوليد بن طلال يعلق على خروجه من الريتز كارلتون

علي القحطاني(صدى):

أعرب خالد بن الوليد نجل الملياردير الشهير الوليد بن طلال، عن سعادته بخروج والده من فندق الريتز كارلتون ، الذي احتجز فيه للتحقيق بالرياض منذ فترة ، حيث علق قائلًا ” كان بين يدي أهله والآن عاد لأهله ” .

وحرص خالد على نشر صورة له تجمعه بوالده وهو يقبل رأسه عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ولم يتبين توقيت التقاطها ، خاصةً أن نجل الوليد يقيم خارج المملكة .

وكان أحد المسؤولين قد أكد اليوم الثلاثاء ، إنه قد جرى إطلاق سراح جميع الموقوفين في فندق ” الريتز كارلتون ” في الرياض للتحقيق في قضايا فساد، كما تم الإفراج عن كل الإخوة في مجموعة ” بن لادن ” .