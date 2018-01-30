أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل أمين عام جائزة التفوق والإبداع

تركي السالم(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة نائب رئيس مجلس إدارة جائزة جازان للتفوق والإبداع، بمكتبه في الإمارة اليوم الثلاثاء، أمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي وأعضاء مجلس الإدارة.

واستمع سموه خلال اللقاء لشرح مفصل عن الجائزة وآلية سير العمل بها, والمجالات التي تغطيها فروع الجائزة الثمانية التي تشمل ” حفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية، والأداء المميز، والتفوق الدراسي، والإبداع الأدبي، والفني، والشخصية الثقافية، والعلمية، والبحث العلمي، إضافة لفرعي الابتكارات وريادة الأعمال و حماية البيئة ” .

وأعرب سمو أمير منطقة جازان بالنيابة، عن سعادته بما استمع إليه خلال اللقاء حول الجائزة والمهام والأعمال والخدمات التي تقدمها لأبناء المنطقة خاصة المتميزين والمتميزات منهم في مختلف المجالات التي ترعاها الجائزة بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس إدارة جائزة جازان للتفوق والإبداع .

ووجه سموه أعضاء مجلس إدارة الجائزة بأهمية مضاعفة الجهود وبذل كل يخدم أهالي المنطقة ويسهم في تطوير وتحديث خطط الجائزة ويحقق الأهداف المرجوة منها للوصول بها إلى المستوى الذي يتطلع له الجميع ويتناسب وما تحمله الجائزة من أهداف سامية وقيم رفيعة في العمل على تشجيع المجتمع للعمل بكفاءة في مختلف المجالات لمزيد من الإبداع والتميز, متمنياً التوفيق والسداد للجميع.

من جانبه عبر أمين عام الجائزة وأعضاء مجلس الإدارة، عن سعادتهم بلقاء سمو أمير المنطقة بالنيابة وما استمعوا إليه من توجيهات خلال اللقاء.