معرض أفد 2018 يدشن حسابه الرسمي على ” تويتر “

نايف السالم(صدى):

دشن معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي (أفد 2018) حسابه الرسمي في منصة تويتر (@AFED_KSA)، بهدف التعريف بالمعرض وبما يقدمه من فرص تصنيعية واستثمارية لتوطين الصناعة ودعم المحتوى المحلي الذي يقام للمرة الرابعة في تاريخه.

وأفاد المتحدث الرسمي لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي اللواء المهندس عطية المالكي أن المعرض بنسخته الرابعة سينطلق تحت شعار صناعتنا قوتنا في الفترة من 15-9 جمادى الآخرة 1439هـ 25 فبراير -3 مارس 2018 م وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأكد أن المعرض لهذا العام سيقدم حوالي 80.000 فرصة استثمارية متوقعة أمام رجال الأعمال والشركات والمصانع الوطنية، مبينا أن هذا وراء تدشين المعرض لحسابه في تويتر وبقية الشبكات الاجتماعية لزيادة الانتشار وتعريف الصناعيين ورجال الأعمال وشرائح المجتمع المختلفة بأهمية المعرض وأهمية توطين الصناعة التي باتت أحد أهم مطالب رؤية المملكة 2030.

وللمزيد من المعلومات والتفاصيل حول المعرض وفعالياته يمكن زيارة الموقع الإلكتروني ( http://afed.com.sa/).