سالم الدوسري يشارك في تدريبات ناديه الجديد لأول مرة

نواف السالم(صدى):

شارك النجم سالم الدوسري في التدريبات الجماعية لفياريال الإسباني لأول مرة اليوم الثلاثاء، التي يستعد بها الفريق لمواجهة ريال بيتيس في الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني السبت المقبل.

وقال اللاعب، إن أسلوب فريقه الجديد يُناسب طريقة لعبه؛ وذلك بعدما تابع تمارينه ومبارياته.

وأضاف أن من الصعب عليه فراق نادي الهلال، لكنه يتمنى عودة تجربته بالفائدة المرجوة، قائلًا : طموحي كلاعب منذ فترة الاحتراف خارج الملاعب السعودية، وكانت لي محاولات للاحتراف خارجيًّا ولم أوفق فيها.