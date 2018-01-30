الأمير عبدالعزيز الفيصل يستقبل بعثة المنتخب السعودي لكرة اليد

طلال الغامدي(صدى):

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أمس ، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة اليد لدى وصولها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعد الفراغ من المشاركة في البطولة الآسيوية الـ 18، التي تأهل من خلالها الأخضر إلى مونديال كأس العالم لكرة اليد 2019.

وهنأ سموه لاعبي المنتخب السعودي على تأهلهم للمونديال وحصولهم على المركز الرابع في البطولة الآسيوية ، مؤكداً أنهم كانوا على قدر المسؤولية، مشدداً أنهم سيجدون الدعم الكامل لتجهيزهم التجهيز الأمثل للمونديال .

وقدم الأمير عبدالعزيز الفيصل شكره للقائمين على الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة محمد المنيع لحرصهم على تسهيل كافة المعوقات أمام لاعبي منتخب اليد وهو الأمر الذي أدى إلى ظهورهم بشكل مشرف خلال البطولة .

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية والرئيس التنفيذي للجنة المكلف عبدالعزيز العنزي.