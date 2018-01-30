” سلمان للإغاثة ” يوقع 12 عقدا لتنفيذ مشروعات إنسانية للأشقاء في الداخل السوري

سعيد العجل(صدى):

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 12 عقدًا لتنفيذ مشاريع إنسانية وإغاثية مختلفة للشعب السوري الشقيق في عدة مدن سورية.

وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في تصريح صحفي عقب التوقيع أنه بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – جرى اليوم توقيع 12 مشروعًا بمبلغ إجمالي 18.321.549 مليون دولار لرفع معاناة الشعب السوري الشقيق داخل بلادهم في المناطق الأكثر تضررًا مثل الغوطة ودرعا وحمص وغيرها من المناطق ذات الأولوية، وهذه المشاريع جزء من المشاريع العديدة التي ينفذها المركز حاليًا للأشقاء في الداخل والخارج السوري.

وأفاد معاليه أن المشاريع تستهدف الأمن الغذائي وتقديم الرعاية الصحية وتشغيل المستشفيات بالإضافة للدعم المجتمعي في التعليم والحماية والزراعة والمأوى وتحسين سبل العيش الكريم، مفيدًا أن المشاريع تعكس ما تقوم به المملكة حكومة وشعبًا من دور في تخفيف معاناة الإنسان في كافة أرجاء المعمورة تأكيدًا لرسالتها السامية والمستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

وبيّن الدكتور الربيعة أن المشاريع الموقعة اليوم ستشمل افتتاح ودعم مراكز مجتمعية تُعنى بتقديم الخدمات النفسية و الاجتماعية والتأهيل المهني للأطفال والنساء بالتعاون مع منظمة إحسان للإغاثة والتنمية، وإعادة تأهيل ودعم مدارس التعليم الرسمي بالتعاون مع منظمة بنيان، وإدامة انخراط 10 آلاف طالب في العملية التعليمية بالتعاون مع مؤسسة بناء للتنمية، وتنفيذ مشروع المنح الصغيرة في درعا وحمص بالتعاون مع منظمة إحسان للإغاثة والتنمية، واستعادة المنشآت الصغيرة المتضررة من خلال برنامج المنح الصغيرة بالتعاون مع منظمة بنيان، وتوفير الخبز المجاني ودعم سبل العيش والحفاظ على الثروة الحيوانية بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإنسانية، والاستجابة لاحتياجات المأوى الطارئ للنازحين والمهجرين بالتعاون مع مؤسسة بناء للتنمية، وتحسين مستوى المعيشة وتمكين المجتمع في المناطق المحاصرة في سوريا بالتعاون مع منظمة سوريا للإغاثة والتنمية، وتأهيل وتشغيل مستشفى الجيزة في درعا بالتعاون مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية، وتشغيل المطابخ الخيرية وتوزيع السلال الغذائية في غوطة دمشق بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإنسانية.

بالإضافة إلى تقديم المنظومة المتنقلة للرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع مؤسسة الأمين للمساندة الإنسانية ، وتعزيز سبل العيش للمزارعين وتأهيل البنية التحتية للزراعة بالتعاون مع مؤسسة بناء للتنمية.