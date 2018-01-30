بالفيديو.. ضبط عمالة تبيع أغنام هزيلة بأسعار رخيصة في حفر الباطن

نايف السالم(صدى):

شنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية حفر الباطن حملة رقابية، لرصد المخالفات الصحية بالمنطقة، اليوم الثلاثاء.

وأسفرت الحملة عن ضبط عمالة تشتري الأغنام الهزيلة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تقوم بذبحها وتقطيعها، لبيعها بأسعار رخيصة.

وأوقفت الفرق الرقابية العمالة لتطبيق كافة الإجراءات النظامية بحقهم .