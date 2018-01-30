بالفيديو.. ضبط عمالة تبيع أغنام هزيلة بأسعار رخيصة في حفر الباطن
شنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية حفر الباطن حملة رقابية، لرصد المخالفات الصحية بالمنطقة، اليوم الثلاثاء.
وأسفرت الحملة عن ضبط عمالة تشتري الأغنام الهزيلة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تقوم بذبحها وتقطيعها، لبيعها بأسعار رخيصة.
وأوقفت الفرق الرقابية العمالة لتطبيق كافة الإجراءات النظامية بحقهم .
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بلدية #حفر_الباطن تتمكن من ضبط عماله تشتري اغنام هزيله غير صالحه للأستهلاك الادمي تذبحها وتقطعها وتيعها بأسعار رخيصه و تم توقيف العماله لتطبيق كافة الاجراءات النظاميه بحقهم.
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عبر @hafr_now
— عين المستهلك (@Consumer_Eye) ٣٠ يناير، ٢٠١٨
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