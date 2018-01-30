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دراسة: الرحلات البحرية تمنح الأشخاص الشعور بالسعادة

دراسة: الرحلات البحرية تمنح الأشخاص الشعور بالسعادة
بكين(صدى):

توصلت إحدى الدراسات التى تم إجراؤها بإحدى الجامعات الصينية، إلى نجاح الرحلات البحرية التي يقوم بها الأشخاص في إكسابهم فوائد صحية و ذهنية عديدة.

حيث تعطي هذه الرحلات المسافر شعوراً بالسعادة والارتياح والتجدد الذهني والعاطفي، والذى يستمر عند المسافرين بعد عودتهم من رحلاتهم لمدة تتجاوز ال 6 أشهر.

كما أفادت الدراسة بأن الرحلات البحرية تساهم في تحسين ثلاثة مجالات في حياة الأشخاص هي المناحي العاطفية، والذهنية والعقلانية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3576 ] نشر منذ 2 ساعتين

تعبتوا أنفسكم كثير ** السفر أو الرحلات البحرية ** هذي ما يبغالها دراسة **
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يبغى لها يخيت أو سفينه أو عبارة * هههه وووو بس *!!!

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