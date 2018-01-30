دراسة: الرحلات البحرية تمنح الأشخاص الشعور بالسعادة

بكين(صدى):

توصلت إحدى الدراسات التى تم إجراؤها بإحدى الجامعات الصينية، إلى نجاح الرحلات البحرية التي يقوم بها الأشخاص في إكسابهم فوائد صحية و ذهنية عديدة.

حيث تعطي هذه الرحلات المسافر شعوراً بالسعادة والارتياح والتجدد الذهني والعاطفي، والذى يستمر عند المسافرين بعد عودتهم من رحلاتهم لمدة تتجاوز ال 6 أشهر.

كما أفادت الدراسة بأن الرحلات البحرية تساهم في تحسين ثلاثة مجالات في حياة الأشخاص هي المناحي العاطفية، والذهنية والعقلانية.